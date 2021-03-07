Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Sivasspor maçının ardından flaş sözler! "Herkes kaybedecek..."

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Sivasspor ile berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim flaş açıklamalarda bulundu. İki maçta 5 puan kaybetmeyi beklemediklerini dile getiren Terim, "Yarın herkes kaybedecek, sadece biz değil!" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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