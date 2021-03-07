07 Mart 2021, Pazar
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Ergin Aslan'dan flaş Onyekuru analizi! "Galatasaray'da Fatih Terim formatı değiştirdi Onyekuru düşüşe geçti"
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ergin Aslan, 'Spor Ajansı' programında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Aslan, "Galatasaray'da ilk başlarda çok iyi bir performansla başlangıç yapan Onyekuru'nun düşüşü, Fatih Terim'in oyun formatı yüzünden düştü." dedi. (GS spor haberleri)
07.03.2021
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