11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Canlı yayında flaş ifadeler! "Falcao'ya ne zaman güvenseniz yarı yolda bırakabiliyor" | GS haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde Radamel Falcao sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Gelişmeyi değerlendiren A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, "Falcao'ya ne zaman güvenseniz yarı yolda bırakabiliyor" ifadelerine yer verdi.
11.05.2021
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