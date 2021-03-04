04 Mart 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberleri: Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Cüneyt Çakır'a şok sözler! "Türkiye'nin en büyük eyyamcısı"
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında büyük bir yara aldı. Mücadeleye gerek orta hakem Halil Umut Meler, gerekse VAR hakemi Cüneyt Çakır verdiği ve vermediği kararlarla damga vurdu. Bu karşılaşmayı değerlendiren A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, VAR hakemi Cüneyt Çakır için, "Cüneyt Çakır Türkiye'nin en büyük hakemi değil en büyük eyyamcısıdır." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
04.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Ergin Aslan, Beşiktaş'ın Gelecek Fikstürünü Yorumladı! / A Spor / Spor Ajansı / 02.03.2021
- Cengiz'den çarpıcı açıklamalar! "Utanç meselesi"
- İşte Terim'in sinirlendiği basın toplantısının tamamı
- Karaman: Ayağımızın yere basması gerekiyor
- Ahmet Akcan: "Fenerbahçe'de Bu Hafta Çok Şey Değişti" / Takım Oyunu / 02.03.2021
- Mehmet Emin Uluç:"Hoca Tamam, Kadro Tamam, Musleran Geri Dönmüş Endişe Edecek Bir Şey Yok"
- Galatasaray kafilesi stada hareket etti!
- Mehmet Emin Uluç:"Hoca Tamam, Kadro Tamam, Musleran Geri Dönmüş Endişe Edecek Bir Şey Yok"
- F.Bahçe'de Caner'in geleceği ne olacak?
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
- Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?