04 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş yorum! "Galatasaray'a bir şok etkisi yaratacaktır"
A Spor yorumcularından Nevzat Dindar, canlı yayında Galatasaray'ın Ankaragücü yenilgisinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Dindar, bu mağlubiyetin sarı kırmızılılarda bir kırılma noktası olabileceğini düşündüğünü ifade ederken, "Galatasaray'a bir şok etkisi yaratacaktır" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberi (Gs spor haberleri)
04.03.2021
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