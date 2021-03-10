Son dakika spor haberi: Younes Belhanda'nın ayrılığını canlı yayında yorumladı! "Yönetimi kutluyorum"

A Spor yorumcularından Mehmet Ayan, canlı yayında Galatasaray'ın Younes Belhanda ile ayrılık kararını yorumladı. Ayan, sarı kırmızılı yönetimin çok doğru bir karar verdiğini dile getirirken, "Yönetimi bu karar için kutluyorum ve alkışlıyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

ABONE OL