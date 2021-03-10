Son dakika spor haberi: Canlı yayında şampiyonluk yarışını bu sözlerle değerlendirdi! "Galatasaray'ın avantajı var"

A Spor yorumcularından Nevzat Dindar, canlı yayında Süper Lig'de şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Liderlik koltuğuna Beşiktaş'ın oturduğu ve hemen arkasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin geldiği haftada Dindar, sarı kırmızılıları fikstürü sebebiyle avantajlı gördüğünü ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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