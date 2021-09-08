08 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Gustavo Assunçao Galatasaray'da!
Galatasaray'dan, transferin son gününde flaş bir hamle geldi. Uzun süredir orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı. 21 Yaşındaki Brezilyalı futbolcu bugün saat 16.00'da İstanbul'da olacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
08.09.2021
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