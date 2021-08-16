Son dakika spor haberi: Nelsson Giresunspor-Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte son gelişmeler

Süper Lig'in açılış haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson, lisansı çıkarılmadığı halde sarı-kırmızılıların Giresun kafilesinde yer aldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Danimarkalı stoperle ilgili yaptığı açıklamada "Nelsson maç kadrosuna alındı ancak lisansı çıkarılmadığı için Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Çünkü maçlardan 24 saat önce karşılaşmanın ilk 11'inin ve esame listesinin TFF'ye bildirilmesi gerekiyor. Takımda 15 yabancı futbolcu olduğu için Galatasaray sözleşme feshi yapmak zorunda. Sözleşmesi feshedilecek isimler Sekidika ya da Ozornwafor olarak gözüküyor. Galatasaray bugün öğleden sonra ya da akşam üzeri bu iki oyuncudan birinin sözleşmesini feshetse bile Nelsson'u ilk 11'de oynatamayacak diye bilgi aldım." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

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