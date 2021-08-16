17 Ağustos 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Nelsson Giresunspor-Galatasaray maçında oynayacak mı? İşte son gelişmeler
Süper Lig'in açılış haftasında Giresunspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson, lisansı çıkarılmadığı halde sarı-kırmızılıların Giresun kafilesinde yer aldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Danimarkalı stoperle ilgili yaptığı açıklamada "Nelsson maç kadrosuna alındı ancak lisansı çıkarılmadığı için Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Çünkü maçlardan 24 saat önce karşılaşmanın ilk 11'inin ve esame listesinin TFF'ye bildirilmesi gerekiyor. Takımda 15 yabancı futbolcu olduğu için Galatasaray sözleşme feshi yapmak zorunda. Sözleşmesi feshedilecek isimler Sekidika ya da Ozornwafor olarak gözüküyor. Galatasaray bugün öğleden sonra ya da akşam üzeri bu iki oyuncudan birinin sözleşmesini feshetse bile Nelsson'u ilk 11'de oynatamayacak diye bilgi aldım." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)
16.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Trabzonspor'un o bölgede acil ihtiyacı var!"
- Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'nin İlerleyen Haftalarda 4'lü Sisteme Döneceğini Düşünüyorum!" / A Spor
- Toroğlu'ndan yıldız isme övgü! "G.Saray onu bırakmamalı"
- Nelsson Giresunspor maçında oynayacak mı? İşte son gelişmeler
- Erman Toroğlu: Marcao sana az bile yapıyor Fatih Terim!
- Ozan Tufan'a Premier Lig kancası!
- Toroğlu'ndan yıldız isme övgü! "G.Saray onu bırakmamalı"
- Giresunspor 0-2 Galatasaray Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları! / A Spor / Takım Oyunu
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Kolay Lokma Olmadığımızı Gösterdik!" / A Spor / Takım Oyunu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası