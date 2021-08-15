Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Giresunspor maçı öncesi flaş karar! Alexandru Cicaldau...

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair son bilgileri paylaştı. Özcan, Süper Lig'in ilk haftasında pazartesi günü Giresunspor deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılılarda Alexandru Cicaldau'nun sahada olacağını açıkladı. Mehmet Özcan konuyla ilgili "Cicaldau'nun idman performansının iyi olduğu yönünde bilgiler aldım. O yüzden Fatih Hoca tarafından tercih edilecek. Taylan, Berkan, Cicaldau orta sahasını izleyebiliriz. Arda'nın yerine de Feghouli'nin oynamasını bekliyorum. Forvette de yine Diagne olur." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

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