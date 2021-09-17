Son dakika spor haberi | "Maç aldıracak bir oyuncu yok ama"

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Galatasaray evinde Lazio'yu 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt deplasmanında 2 puan bıraktı. Spor Ajansı programında maçları değerlendiren Gürcan Bilgiç "İki takım da yıldızsız bir döneme girdiler" dedi. Bilgiç sözlerine "Maç aldıracak bir oyuncu yok ama gelişime açık" yorumunu ekledi. | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray spor haberleri

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