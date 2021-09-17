Son dakika spor haberi: "Galatasaray'da Marcao ile Nelsson ligin en iyi ikilisi olacak!"

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçını Lazio'ya karşı kazanan Galatasaray'da savunma hattı önemli bir performans sergiledi. Sabah Sporu programına konuşan Savaş Çorlu "Marcao Nelsson ikilisi ligin en iyi ikilisi olarak gözükecek" dedi | Son dakika Galatasaray spor haberleri (Gs spor haberi)

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