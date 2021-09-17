Son dakika spor haberi: Turgay Altay'dan kritik Morutan ve Halil Dervişoğlu yorumu!

UEFA Avrupa Ligi grup maçlarının ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde İtalyan devi Lazio'yu 1-0'lık skorla geçti. Avrupa Gecesi programında maçı değerlendiren A Spor yorumcusu Turgay Altay, Morutan ve Halil'in performansına değindi. Altay ayrıca, "Galatasaray ilk 10 dakika dışında oyunu domine etti" dedi. | Son dakika Galatasaray spor haberleri (Gs spor haberi)

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