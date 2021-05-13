13 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Emre Akbaba canlı yayında açıkladı! "Çifte bayram yaşayacağız"
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Emre Akbaba, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kulüp televizyonuna konuşan Akbaba, "Cumartesi inşallah çifte bayram yaşayacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
13.05.2021
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