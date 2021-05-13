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Son dakika spor haberi: Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor! İşte antrenmandan görüntüler...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar bu maçı kazanması halinde, Beşiktaş'ın da alacağı sonuca göre şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde Cimbom, zorlu mücadele için kampa girdi. A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan da sarı kırmızılı takımda bu maç öncesinde yaşananları aktardı. İşte Galatasaray'ın antrenmanından görüntüler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
13.05.2021
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