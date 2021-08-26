Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferini canlı yayında açıkladı! "Sıradaki isim o olacak..."

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılıların şu ana kadar 9 transfer yaptığı 10. 11. ismin de Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu olduğunu ifade etti. Özcan, "Halil Galatasaray'la anlaştı. Brentford'da forma şansı bulması zor görülüyor. Gedson transferinden önce bu transferin gerçekleşmesini bekliyorum. Ayrıca Cimbom için Halil ile birlikte çift forvet oynama imkanı da doğacak" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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