Galatasaray Randers maçı sonrası Fatih Terim: Gedson ve Halil...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Randers maçı sonrası Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes transferlerine dair konuştu. Deneyimli teknik adam, "Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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