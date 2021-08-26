Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'ın 10 numarasını Gedson Fernandes giyebilir"

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, canlı yayında Galatasaray'ın gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özcan sarı kırmızılıların yeni transferi Morutan'ın 10 numara almaması üzerine, "10 numarayı bence Gedson Fernandes giyecek. Daha önce Felipe Melo da 10 numarayı giymişti" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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