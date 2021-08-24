24 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
Galatasaray'ın bu sezon yaptığı 9. transfer olan Olimpiu Morutan İstanbul'a geldi. İşte Rumen futbolcunun havalimanındaki ilk görüntüleri... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
24.08.2021
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