25 Ağustos 2021, Çarşamba
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Randers maçı öncesinde Galatasaray'da Sacha Boey'den transfer itirafı!
UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılıların yeni transfer Sacha Boey maç öncesinde açıklamalarda bulundu ve "Celtic beni transfer etmek istedi ancak Galatasaray daha büyük bir takım ve ben de daha büyük bir takım olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim." dedi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
25.08.2021
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