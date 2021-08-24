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Olimpiu Morutan Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. Kaplan, "Galatasaray Morutan ile anlaşmaya vardı. Kulübüne 3.5 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar bu ücreti iki taksit halinde tamamlayacak. Morutan ise 1 milyon euro'nun altına 5 yıllık sözleşme imzalanacak. (GS spor haberleri)
24.08.2021
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BECALI: "GALATASARAY'A SATTIM"

Steaua Bükreş Başkanı Becali, Morutan'ın Galatasaray'a transfer olduğunu dile getirmişti. Becali, "Olimpiu Morutan'ı 5,7 Milyon Euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5,7 Milyon Euro. Şimdi Morutan için 4,2 Milyon Euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa, 1,5 Milyon Euro daha ödenecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmaya hak kazanacak rakam toplam 5,7 Milyon Euro olacak. Ben memnunum." demişti.

FATİH TERİM: "UFAK TEFEK ŞEYLER KALDI"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçı sonrasında Morutan transferi için açıklamalarda bulunmuştu.

Terim'in sözleri şu şekildeydi;

(Morutan transferi) Devam ediyor. Galatasaraylılar merak etmesin. Başkanımız, yönetimimiz, biz devam ediyoruz. Hiç beklemeden kendilerine ilk ağızdan haberi veririz ama o ve diğerleri inşallah Galatasaray'ın doğal felsefesinde, bu seneki yapılanmasında, ileriye dönük planlamasında yetenekli ve genç oyuncular var. Bu sayı devam edecek. Oyuncuların bazılarından çıkacağız, bazıları gelecek. Morutan'ı beğeniyorum. Sağ olsun FCSB Başkanı da gerekli şekilde açıklamaları yapıyor. Rahat olsunlar. Biz onları mutlu etmek için daha birçok isim açıklayacağız.

Galatasaray, kararlıdır bu konuda. Genç, izlediğimiz, yetenekli oyuncuları transfer ediyoruz. Bu planımızdan vazgeçmiş değiliz. 8 Eylül'e kadar transfer devam ediyor, 10 Eylül'de TFF'ye liste vereceğiz 14 yabancı maksimum ile. 2 Eylül'de UEFA listemizi vereceğiz. Bu iki tarih arasında bazı oyuncularımızla görüşüyoruz, bazı oyuncularımıza talep var, inşallah sonlandıracağız. Galatasaray, yaptığı plan içerisinde yüksek gibi görünebilir bonservisler ama kendi maaşlarının daha az olduğu bir prensip silsilesiyle devam ediyor. Gerek başkanımız, bizatihi transferleri sağ olsun arıyor kendisi, ilgileniyor. Yöneticilerimizle beraber hepsine teşekkür ediyorum. Biz bu planı uygulamaya devam ediyoruz. Morutan'ı beğeniyorum, arkadaşlarımız izledi.

Sağ olsun serüvene nasıl başladığımızı biliyorsunuz. 15'lerden 10'a 9'a 8'e iniyoruz. Teşekkürler haberlerini alıyoruz. Çok az beklersiniz, ufak tefek şeyler kaldı. Her an kulübümüz, geldiği zaman Galatasaraylılar'ı bekletmez. O ve kafamızda başka diğer planlar da var. Bunları oluştuğu zaman, tam olduğu zaman paylaşmaktan imtina etmeyiz. Ancak bitti demeden bitti dememeli. Sadece skor değil. Buna alışkınsınızdır bizim tarafımızdan. Yine öyle yapıp genç bir oyuncuyu aramıza katmak istiyoruz. Çok da küçük bir nüans var.

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