Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın listesindeki Aliou Dieng hakkında flaş sözler! "Fatih Terim uzun zamandır takip ediyor"

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılılar ile bir süredir adı geçen Aliou Dieng hakkında da konuşan Çorlu, "Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibi uzun süredir oyuncuyu izliyordu. G.Saray bu transferde mutlu sona yakın ancak pazarlıklar hala devam ediyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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