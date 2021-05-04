Son dakika spor haberi: Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimleri açıkladı!

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray'daki transfer planlamasına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Özcan, sezon sonu 4 futbolcuyla yolların kesin olarak ayrılacağını ifade etti. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

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