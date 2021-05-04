04 Mayıs 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da seçim tarihi belli oluyor! Mustafa Cengiz aday olacak mı?
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'da devam eden yönetim kurulu toplantısıyla ilgili flaş detaylar açıkladı. Kaplan, seçim tarihinin bu toplantı sonrası açıklanacağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
04.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Yılmaz Vural maç sonu konuştu! "Soyunma odasını birbirine katmış"
- G.Saray'da 4 isimle yollar ayrılıyor!
- Emre Belözoğlu'dan Serdar Aziz açıklaması
- G.Saray'da 4 isimle yollar ayrılıyor!
- Fenerbahçe 3 - 1 BB Erzurumspor Emre Belözoğlu Maç Sonu Basın Toplantısı / A Spor
- Taner Karaman: "Sergen Hoca Ofansif Yapan Bir Futbol Oynattı" / A Spor - Sabah Sporu 02.05.2021
- Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe Assolistlerini Ortaya Çıkararak Oynadı" / Artı Futbol / 03.05.2021
- Turgay Demir: "VAR Geldikten Sonra Beşiktaş'ın Şampiyonluk Sayısı Herkesi Geçecektir" / Son Sayfa
- Serdar Aziz Erzurum maçı kadrosuna alınmadı
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...