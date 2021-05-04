Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da seçim tarihi belli oluyor! Mustafa Cengiz aday olacak mı?

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray'da devam eden yönetim kurulu toplantısıyla ilgili flaş detaylar açıkladı. Kaplan, seçim tarihinin bu toplantı sonrası açıklanacağını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

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