15 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao kararı! Lazio maçında oynayacak mı?
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın Lazio maçına dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Marcao'nun ilk 11 çıkmasını bekliyorum. Aldığım bilgiler o yönde. Galatasaray defansif açıdan problemler yaşıyor. Nelsson, zorunlu olarak sol stoperde oynuyor. Fatih Terim'in ilk düşüncesi Marcao ile başlamakç Muhtemelen Marcao - Nelsson ikilisi yan yana başlayacak dİye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (gs SPOR HABERİ)
15.09.2021
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