15 Eylül 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Marcao kararı! Lazio maçında oynayacak mı?

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın Lazio maçına dair değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Marcao'nun ilk 11 çıkmasını bekliyorum. Aldığım bilgiler o yönde. Galatasaray defansif açıdan problemler yaşıyor. Nelsson, zorunlu olarak sol stoperde oynuyor. Fatih Terim'in ilk düşüncesi Marcao ile başlamakç Muhtemelen Marcao - Nelsson ikilisi yan yana başlayacak dİye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (gs SPOR HABERİ)
15.09.2021
ABONE OL

DİĞER
G.Saray’da Marcao kararı! Lazio maçında oynayacak mı? G.Saray'da Marcao kararı! Lazio maçında oynayacak mı? 15.09.2021
Aytaç’ın Taylan’dan önce oyuna girmesi... "Aytaç'ın Taylan'dan önce oyuna girmesi..." 14.09.2021
G.Saray’da flaş gelişme! Marcao geri dönüyor G.Saray'da flaş gelişme! Marcao geri dönüyor 14.09.2021
G.Saray’a Emre Kılınç’tan kötü haber! G.Saray'a Emre Kılınç'tan kötü haber! 14.09.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Terim’in o kararını değerlendirdi! Morutan - Aytaç değişikliği... Terim'in o kararını değerlendirdi! "Morutan - Aytaç değişikliği..." 13.09.2021
F.Bahçe ve G.Saray’ın toparlanması uzun sürecek "F.Bahçe ve G.Saray'ın toparlanması uzun sürecek" 13.09.2021
Fatih Terim Şenol Güneş’e sahip çıktı: Çok ayıp ettiniz! Fatih Terim Şenol Güneş'e sahip çıktı: Çok ayıp ettiniz! 13.09.2021
Terim’den derbi yorumu! Bazı arkadaşlarımız... Terim'den derbi yorumu! "Bazı arkadaşlarımız..." 12.09.2021
Toroğlu’dan Terim’e! Bırak takım gidiyor Toroğlu'dan Terim'e! "Bırak takım gidiyor" 12.09.2021
Burak Elmas’tan Fatih Terim yanıtı! Milli Takım... Burak Elmas'tan Fatih Terim yanıtı! "Milli Takım..." 12.09.2021
Skandal bir sonuç çıkabilir! "Skandal bir sonuç çıkabilir!" 12.09.2021
G.Saray kafilesi Trabzon’a ulaştı! G.Saray kafilesi Trabzon'a ulaştı! 11.09.2021
G.Saray’da Muslera gelişmesi! Trabzonspor maçında... G.Saray'da Muslera gelişmesi! Trabzonspor maçında... 11.09.2021
Dinçer Azaphan A Spor’a konuştu! Çocukluk hayalimdi Dinçer Azaphan A Spor'a konuştu! "Çocukluk hayalimdi" 11.09.2021
Özbek Yarsuvat’ın vefatı sonrası konuştu! Türkiye çok önemli bir kişiyi kaybetti Özbek Yarsuvat'ın vefatı sonrası konuştu! "Türkiye çok önemli bir kişiyi kaybetti" 10.09.2021
Levent Tüzemen’den Duygun Yarsuvat sözleri! Levent Tüzemen'den Duygun Yarsuvat sözleri! 10.09.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'dan anlamlı hareket! Güvenlik görevlisinin yardımına koştu
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın gözdesiyle ipler kopma aşamasına geldi
FIFA 2022'nin en iyi 22 futbolcusu belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao ile ilgili şaşırtan gerçek!
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Ocak ayında sürpriz ayrılık! Fatih Terim'in talebi...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan devre arası için flaş rapor! Yıldız futbolcu takımdan ayrılacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör