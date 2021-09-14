14 Eylül 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Flaş Galatasaray yorumu! "Aytaç Kara'nın Taylan Antalyalı'dan önce oyuna girmesi..."
Sabah Gazetesi muhabiri Ogün Şahinoğlu, Spor Ajansı programında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Şahinoğlu, "Aytaç'ın, Taylan'dan daha sonra oyuna girmesi gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Önce girmesi doğru bir tercih değildi. 2-1'lik skor elinizdeyken Cicaldau, Berkan ve Taylan üçlüsü daha iyi olabilirdi. Aytaç'ın yüksek seviyede bir performansı yok" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
14.09.2021
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