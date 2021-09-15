Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Elmas, "Galatasaray transfer döneminde eleştirildi, rakiplerimiz bizden çok daha fazla ve hesapsız transferler yapıyorlar, bunun nasıl olduğunun takdirini sizlere bırakıyorum" dedi. Elmas ayrıca, takım bütçesini de açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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