07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim krizi! Yiğt Şardan ve Adnan Polat...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gözler başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Levent Tüzemen aktardı. Tüzemen, " Yiğit Şardan, Adnan Polat destekli seçime giriyor. Fatih Terim'le asla çalışmaz." ifadelerinde bulundu. (GS spor haberleri)
06.06.2021
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