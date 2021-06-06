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Son dakika Galatasaray haberleri: Işın Çelebi seçimden neden çekildi? A Spor'a açıkladı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da başkanlığa adaylığını koyan ancak seçimden çekilme kararı alan Işın Çelebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çelebi, "Karanlık ortamda olmamak için seçimin dışında kalmak istedik. Birlik ve beraberlikle seçime gitmeliydik ama parçalanmayı önleyemedik. Kendi mali problemlerini çözmek için başkan olmak istiyorlar. Mehmet Cansun isminin altında bir yönetim oluşturulabilir" dedi. (GS spor haberi)
06.06.2021
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