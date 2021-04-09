09 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı?
A Spor muhabiri Emre Kaplan, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük maçı öncesi Galatasaray'daki son durumu paylaştı. Kaplan, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı'nın forma giyip giymeyeceği sorusunu da yanıtladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
09.04.2021
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