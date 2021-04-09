Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan Galatasaray'ın transfer gündemini açıkladı! İşte o isimler...

A Spor yorumcularından Mehmet Özcan, canlı yayında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Belhanda'nın ayrılığının ardından takıma yeni bir 10 numara alınacağını ifade eden Özcan, Gedson Fernandes'in takımda kalacağını ancak Etebo ve Saracchi ile yolları ayrılacağını açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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