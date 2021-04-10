Son dakika spor haberi: Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı öncesi çarpıcı sözler! "Terim'in tribünde olması..."

A Spor yorumcularından Nevzat Dindar, canlı yayında Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Terim'in tribünde olmamasının sarı kırmızılılar için bir dezavantaj olmadığını ifade eden Dindar, "Bu maçta Terim'in tribünde olması oyuncular üzerinde etki yaratmayacaktır" açıklamasında bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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