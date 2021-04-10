10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızlarına büyük övgü! "Süper Lig'in en iyi ikilisi..."
A Spor yorumcularından Serkan Korkmaz, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılıların yıldız savunmacıları Ryan Donk ve Marcao'ya övgü dolu ifadeler kullanan Korkmaz, "Benin Süper Lig'de en başarılı bulduğum ikili" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
10.04.2021
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