Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldızlarına büyük övgü! "Süper Lig'in en iyi ikilisi..."

A Spor yorumcularından Serkan Korkmaz, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılıların yıldız savunmacıları Ryan Donk ve Marcao'ya övgü dolu ifadeler kullanan Korkmaz, "Benin Süper Lig'de en başarılı bulduğum ikili" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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