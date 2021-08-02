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Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan flaş Morutan açıklaması! "Görüşmemiz olmadı olmayacak"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüp ile adı geçen Morutan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Elmas herhangi bir transfer görüşmelerinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını dile getirdi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
02.08.2021
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