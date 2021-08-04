Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer sözleri! "Eylül'ün 8'ine kadar..."

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna da değinen deneyimli teknik adam, "Eylül'ün 8'ine kadar yeni oyuncular kadromuza katmak istiyoruz." dedi. İşte o açıklamalar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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