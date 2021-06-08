08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Flaş transfer gelişmesi! "Mbaye Diagne'yi Galatasaray formasıyla sahada görebiliriz"
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da kiraladığı Mbaye Diagne, Premier Lig'de sezonu tamamladı. West Bromwich Albion'da forma giyen 29 yaşındaki santrfor, sarı kırmızılılara geri döndü. A Spor yorumcularından Savaş Çorlu, Diagne'nin transferi konusundaki tüm detayları paylaştı. Çorlu, "Eğer Diagne takıma katılırsa forvet olma ihtimali çok yüksek. Gelen teklifler var. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında sahada görebiliriz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
08.06.2021
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