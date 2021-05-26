Son dakika spor haberi: Flaş sözler! "Fatih Terim'in Abdurrahim Albayrak'a karşı bakış açısı negatife döndü"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın gündemini yorumladı. Dindar, "Fatih Hoca, transfer için son ana kadar mesaisine devam ediyor. Hoca zaten raporunu hazırlamıştı. Marcao ile sözleşme fotoğrafında Abdurrahim Albayrak'ın olması bir sorun. Fatih Terim'in, Abdurrahim Albayrak'a olan bakış açısının negatife döndüğünü düşünüyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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