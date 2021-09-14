Son dakika spor haberi: Galatasaray'da flaş gelişme! Marcao geri dönüyor

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın, Lazio maçına dair flaş bir gelişmeyi aktardı. Özcan, "Marcao, Lazio maçıyla geri dönüyor. Stoperde Nelsson - Marcao ikilisini izleyeceğiz. Galatasaray, savunmadan topla çıkmada Marcao'nun eksikliğini çok hissetti. Oyuncunun cezası nedeniyle ligdeki dönüşü Ekim'in son haftasını buluyor. Eğer Avrupa'da kullanılmazsa ciddi bir tempo eksikliği yaşayacak" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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