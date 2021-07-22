Son dakika spor haberi: Fatih Terim PSV Eindhoven - Galatasaray maçı sonrası konuştu! "Gereken neyse zaman içinde yapacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven - Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Terim, 5-1 kaybedilen mücadele sonrası, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bizden daha iyilerdi. Dün de zaten bir cümlede anlatmıştım. Avrupa'nın değişik takımlarından biriyle oynuyoruz diye. Küçük bir mesaj vermiştim. Bizden daha iyi oynayarak rahat galibiyet aldılar. Gereken neyse zaman içinde yapacağız" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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