Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den flaş Rachid Ghezzal kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri: A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlere dair son gelişmeleri paylaştı. Dindar, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Rachid Ghezzal ile ilgili "Ghezzal transferinden vazgeçmek söz konusu değil. Fatih Terim, Ghezzal'a çok farklı anlamlar yüklüyor. Onu oyun içi lideri olarak sahada görmek istiyor. Sadece kanatta değil yeri geldiğinde 10 numara pozisyonunda da değerlendirmeyi düşünüyor. Oyuncuya bakış açısı çok farklı." ifadelerini kullandı. (GS spor haberi)

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