22 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da PSV maçı sonrası 3 transfer yolda! Ghezzal, Larsen ve Berkan Kutlu...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak sarı-kırmızılıların transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, Galatasaray'ın takıma kazandırmak için girişimlerini sürdürdüğü Rachid Ghezzal, Jens Stryger Larsen ve Berkan Kutlu ile ilgili "Üç oyuncu için de en yakın takım Galatasaray." yorumunu yaptı. (GS spor haberi)
22.07.2021
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