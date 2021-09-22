Son dakika spor haberi: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirdi! "Zavallı top oynadılar"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası flaş sözler söyledi. Toroğlu, "Fatih Terim hem başkanlığı hem teknik adamlığı bir arada götüremiyor. Galatasaray zavallı top oynadı" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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