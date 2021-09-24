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GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan Selçuk İnan ve Necati Ateş'e sert eleştiri!

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş ile ilgili "Selçuk İnan futbolcuyken takımı içerinden yöneten liderdi. Bugün Galatasaray takımında lider yok. Selçuk İnan ve Necati Ateş bunca rezalete sesini çıkarmıyor." dedi. (GS spor haberi)
24.09.2021
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