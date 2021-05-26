26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! Galatasaraylı Marcao için dev teklif
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında açıklamalarda bulundu. Domaç, Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Marcao için Rusya'dan tekliflerin olduğunu vurguladı. Domaç ayrıca, Marcao'nun bir dönem 12 milyon Euro'yu gördüğünü belirtti. 2024 yılına kadar sözleşmesi uzatılan Brezilyalı oyuncu için, "1 yılı kalmış futbolcuyu yüksek fiyatlara satamazsın, bu yüzden 2024 yılına kadar sözleşmesinin uzatılması doğru bir hamle" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
26.05.2021
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