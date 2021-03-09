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Savaş Çorlu Galatasaray hakkında flaş yorum yaptı! "Gevşeklik ve rehavet var"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, 'Spor Ajansı' programında Galatasaray'ın gündemine dair çok sert açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Bu ligde kolay maç yok. Galatasaray'da futbolcularda gevşeklik ve rehavet var. Artık psikolojik üstünlüğü kaybettiler" dedi. (GS spor haberleri)
09.03.2021
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