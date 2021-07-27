Son dakika spor haberi: Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey hakkında çarpıcı yorum! "Tek sıkıntısı..."

A Spor yorumcusu ve eski teknik direktör Mahmut Alpaslan, Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey hakkında değerlendirmelerde bulundu. Oyuncunun çok dinamik ve hareketli bir futbolcu olduğunu ifade eden Alpaslan, "Baştan konuşalım, hücumu seven bir oyuncu ama arkada da çok pozisyon hatası var. Savunma kısmında ciddi defoları var" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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