26 Temmuz 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Gedson Fernandes transferinde son durum ne? İşte Benfica'nın Galatasaray'dan istediği rakam...
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun yarısında formasını giyen ve taraftarların beğenisini kazanan Gedson Fernandes, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Sarı kırmızılıların bonservisini almak istediği yıldız oyuncu için kulübü Benfica 15 milyon Euro talep etti. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
26.07.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş hangi bölgelere transfer yapmalı? Tek tek açıkladı
- Burak Kural, Galatasaray'ın Yeni Transferi Cicaldau'yu Yorumladı: "Dar Alanda Çok Etkili" / A Spor
- Ogün Şahinoğlu: Teixeira, Beşiktaş'ın Teklifini Kabul Ederse Transfer Tamamdır" / A Spor
- Terim ve yönetime sert eleştiri! Jenerasyon farkı var
- Serkan Korkmaz: "Trabzonspor, PSV Maçına Galatasaray'dan Daha Hazır Durumda" / A Spor
- Yeni transfer hakkında flaş tespit! "Maaşının düşük olması..."
- Kartal'ın gündemindeki yıldız için flaş sözler! "Godin gelirse bir sezon..."
- Beşiktaş hangi bölgelere transfer yapmalı? Tek tek açıkladı
- Terim ve yönetime sert eleştiri! Jenerasyon farkı var
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...