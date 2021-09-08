08 Eylül 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'nun sözleşme şartlarını açıkladı!
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayında Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'yu değerlendirdi. Sarı kırmızılıların kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu hakkında konuşan Dindar, "Bence önemli bir transfer. Bulunduğu pozisyondaki verileri gerçekten göz kamaştırıcı" ifadelerini kullandı. Öte yandan genç oyuncunun sözleşme şartlarını da açıklayan Dindar, "200 bin Euro karşılığında oyuncu kiralandı, satı alma opsiyonu ise 4 milyon Euro civarı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
08.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Gustavo Assunçao Galatasaray'da! Emre Kaplan Transferin Detaylarını Açıkladı /Spor Ajansı/08.09.2021
- GOL | 76 Iğdır Belediyespor 1 - 0 Orduspor 1967
- Selahattin Kınalı: "Milli Takım'da Kerem İle Halil'i Sahaya Koyarım" /A Spor /Spor Ajansı/07.09.2021
- GOL | 76 Iğdır Belediyespor 1 - 0 Orduspor 1967
- F.Bahçe'ye övgü dolu sözler! "Oynadığı oyundan zevk alıyorlar"
- Hamdi Aslan, Trabzonspor'un Transfer Gündemini Açıkladı / A Spor / Sabah Sporu / 08.09.2021
- Batman Petrolspor 0-1 Hendekspor | MAÇIN TAMAMI
- Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 | MAÇIN TAMAMI
- Transferde hareketli saatler! G.Saray'dan orta saha operasyonu
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası