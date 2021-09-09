09 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunção'yu değerlendirdi! "Tek dezavantajı..."
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunção'yu değerlendirdi. Dindar, "Bence çok değerli bir transfer. Performansı zaten ortada. Galatasaray, oyuncuyu çok uygun maliyetlere aldı. 200 bin Euro kiralama bedeli ve 4 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Galatasaray açısından doğru bir transfer gibi gözüküyor. Tek dezavantajı Avrupa Ligi'nde oynayamayacak olması" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
09.09.2021
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