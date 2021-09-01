Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş yorum! "Uzun zaman sonra Fatih Terim ilk defa..."

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Galatasaray'ın gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Teknik direktör Fatih Terim hakkında da konuşan Bilgiç, "Fatih hoca uzun zaman sonra ilk defa kadrosunda problem çözen ekstra oyuncuları olmadan bir sezon yaşayacak. Şu an itirabıyla Terim'in, maçı emanet edebileceği bir oyuncu yok" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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